У Дніпрі відключать газ до кінця місяця: кого стосується

3 райони Дніпра з 10 по 31 жовтня залишаться без газу.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
У Дніпрі відключать газ до кінця місяця
Лица
Газу не буде за наступними адресами:
Соборний район:
просп. Героїв, 46, під'їзди № 2-14;
вул. Полігонна, 18, 18б;
вул. Генерала Пушкіна, 26;
вул. Козакова, 4;
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, буд. 8, корп. 4, д. № 16, 17, 19;
вул. Бердянська, 1;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Прогресивна, 6, 8, 10;
вул. М. Малиновського, 6, 8, 10, 12, 20, 36, 48, 58, 60, 62, 64;
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахують тарифи на газ. На період опалювального сезону підвищення може скласти 20-25% – до 8,5 грн за куб. Якщо буде переривання транзиту російського газу, криза поставок, то ціни можуть підскочити ще більше.
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