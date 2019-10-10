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10 жовтня • оновлено в 21:24
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У Дніпрі відключать газ до кінця місяця: кого стосується

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3 райони Дніпра з 10 по 31 жовтня залишаться без газу.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі відключать газ до кінця місяця

У Дніпрі відключать газ до кінця місяця

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Газу не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • просп. Героїв, 46, під'їзди № 2-14;

  • вул. Полігонна, 18, 18б;

  • вул. Генерала Пушкіна, 26;

  • вул. Козакова, 4;

Індустріальний район:

  • просп. Слобожанський, буд. 8, корп. 4, д. № 16, 17, 19;

  • вул. Бердянська, 1;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Прогресивна, 6, 8, 10;

  • вул. М. Малиновського, 6, 8, 10, 12, 20, 36, 48, 58, 60, 62, 64;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахують тарифи на газ. На період опалювального сезону підвищення може скласти 20-25% – до 8,5 грн за куб. Якщо буде переривання транзиту російського газу, криза поставок, то ціни можуть підскочити ще більше.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
газ ЖКХ комунальні послуги
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