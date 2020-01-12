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12 січня • оновлено в 12:47
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У Дніпрі тролейбус вимазали кров'ю через бійку з п'яним дебоширом. Відео

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У суботу, 11 січня, в Дніпрі в тролейбусі №20 п'яний чоловік спровокував бійку з пасажирами.

Щоб заспокоїти неадекватного чоловіка був застосований сльозогінний газ. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

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Близько 19:30 в центрі Дніпра стався інцидент в тролейбусі №20. Молодий чоловік, який знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння, лаявся і спровокував бійку з пасажирами.

У тролейбусі сталася бійка

У тролейбусі сталася бійка

НМ

В результаті бійки чоловік впав і отримав травми. Салон тролейбуса був "залитий" кров'ю. Всі пасажири вчасно покинули салон і не постраждали. Тролейбус зняли з маршруту і відправили в депо.

У тролейбусі сталася бійка

У тролейбусі сталася бійка

Facebook / Дніпро оперативний

Чоловік був затриманий пасажирами і переданий поліції. Через зловживання алкоголем він впав в металкогольний психоз. Йому викликали швидку допомогу. Поліція провела слідчі дії щодо фіксації порушень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік до смерті побив рідну матір. Щоб зняти з себе підозри, він повідомив в поліцію про її зникнення.

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Україна Дніпро
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