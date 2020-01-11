У Дніпрі трамваї змінять графік і маршрут: подробиці

У Дніпрі 13 січня з 20:00 і 14 січня з 22:00 призупиняється рух трамваїв на ж/м Лівобережний-3.

З цієї причини маршрут №18 закінчить свою роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме зміненим напрямком від площі Старомостовой до ДЕВЗ. Детальніше про зміни повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

У Дніпрі трамваї змінять графік і маршрут vgorode.ua

Графік руху транспорту

– 13 січня:

– трамвай №18 від ДЕВЗ о 18:46; від ж/м Лівобережний-3 в 19:22;

– трамвай №19 від пл. Старомостова в 18:38; від ж/м Лівобережний-3 о 19:29.

– 14 січня:

– трамвай №18 від ДЕВЗ о 20:55; від ж/м Лівобережний-3 о 21:28;

– трамвай №19 від пл. Старомостова в 20:44; від ж/м Лівобережний-3 о 21:35.

Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом трамвайних колій по вул. Кайдацький шлях на ділянці від Кайдацького мосту до вулиці Курінний в напрямку Старомостової площі.

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