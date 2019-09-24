У Дніпрі та по всій області завиють сирени: що сталося

У Дніпрі та області перевірятимуть систему централізованого оповіщення населення.

Так, одночасно запрацюють 630 гучномовців, повідомили в пресслужбі ДніпроОДА.

Сирени в Дніпрі Санкт-Петербург.ру

Сирена буде звучати 25 вересня о 13:55. Почувши її, необхідно включити радіо або телевізор і прослухати повідомлення. Далі - діяти згідно з інструкцією.

У пресслужбі відзначили, що система централізованого оповіщення необхідна на випадок надзвичайних ситуацій в регіоні. Сирени попереджають людей про серйозну небезпеку, наприклад, прорив дамби.

Щорічно в Дніпропетровській області справність системи перевіряють кілька разів, щоб в разі необхідності вона була готова до роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпро екстрено евакуювали двох поранених бійців з Донбасу.

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