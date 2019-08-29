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У Дніпрі сотні людей вшанували пам'ять загиблих захисників України

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У Дніпрі вперше пройшов День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Пам'ятний захід почався близько 10:00 у Сквері Героїв, передає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі вшанували пам'ять полеглих воїнів

У Дніпрі вшанували пам'ять полеглих воїнів

Відкритий

Вшанувати пам'ять прийшли сотні людей, серед яких – діючі військовослужбовці з 93 окремої механіірованной бригади, 25 окремої повітряно-десантної бригади, оперативного командування "Схід" та інших підрозділів, ветерани, родичі та близькі загиблих воїнів, небайдужі громадяни, співробітники підрозділів МВС, священнослужителі.

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"В останні 4 роки ми збиралися 29 серпня, щоб згадати про події, які були в Іловайську, і кожен рік ми сподівалися, що на державному рівні буде визначено день пам'яті тих, хто загинув у цій війні. І сьогодні вперше ми збираємося, щоб не тільки згадати про тих, хто загинув під Іловайськом, а щоб схилити голови за всіх наших загиблих. На сьогодні це 593 мешканця нашої області, хто загинув заради нас, заради своїх близьких, заради того, щоб ми жили в мирній країні. Якщо говорити про Іловайськ, то зараз це сумна цифра – 366 (людей - ред.), це офіційна статистика. Але ми не розуміємо, скільки ще тих, хто зникли безвісти, тих, хто в полоні", – поділилася з журналістами начальниця Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Шуліка Наталія перед початком заходу.

Віддати належне захисникам України прийшли сотні людей

Віддати належне захисникам України прийшли сотні людей

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Захід відвідали діючі військові

Захід відвідали діючі військові

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Пам'ятний мітинг почався з державного гімну, який підхопили всі присутні.

Полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання та жалобним салютом, а священнослужителі Української православної церкви на чолі з владикою Симеоном провели панахиду.

Після владика звернувся до присутніх і закликав подякувати захисникам України, які загинули за своїх співгромадян і мирне майбутнє для суверенної України.

29 серпня - тепер офіційна пам'ятна дата

29 серпня - тепер офіційна пам'ятна дата

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Оркестр виконав державний гімн

Оркестр виконав державний гімн

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Офіційна частина тривала недовго і завершилася покладанням квітів на меморіал.

Присутні вітались один з одним, спілкувалися і обіймалися, згадували полеглих. Багато людей плакали, розглядаючи фотографії загиблих захисників.

Офіційна частина завершилася покладанням квітів

Офіційна частина завершилася покладанням квітів

Дніпроград

Захід пройшов спокійно і мирно.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 29 серпня, в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Ця дата була затверджена президентом Володимиром Зеленським.

В цей день в 2014-му році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська по заздалегідь домовленості з офіцерами ЗС РФ нібито безпечного маршруту. В Україні за цією подією міцно закріпилася назва "кривавий коридор".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
АТО ООС загинули військові війна
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