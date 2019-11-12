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12 листопада • оновлено в 09:46
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У Дніпрі синоптики попередили про небезпечне явище

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У Дніпрі на 12 листопада оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Так, на території області вночі та в першій половині дня очікується густий туман, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Туман в Дніпрі

Туман в Дніпрі

KP.UA

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Насолоджуйтесь теплом: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 12 листопада

Синоптики відзначили, що видимість в тумані - 200-400 метрів. А рівень небезпеки 1 – жовтий.

Вівторок пройде без істотних опадів, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суттєве похолодання прийде в Україну лише приблизно 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
синоптик погода
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