У Дніпрі синоптики попередили про небезпечне явище

У Дніпрі на 12 листопада оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Так, на території області вночі та в першій половині дня очікується густий туман, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Туман в Дніпрі KP.UA

Синоптики відзначили, що видимість в тумані - 200-400 метрів. А рівень небезпеки 1 – жовтий.

Вівторок пройде без істотних опадів, а вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суттєве похолодання прийде в Україну лише приблизно 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.

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