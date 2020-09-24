У Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19

У Дніпропетровській області та в Дніпрі зокрема зростає рівень захворюваності на коронавірус у школах. На самоізоляції перебувають 3 904 школярі, 116 вчителів і 24 техпрацівники.

Станом на 24 вересня, на дистанційне навчання перевели вже 159 класів і одну школу регіону. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

COVID-19 знайшли в 149 школах у 79 учнів, 60 педагогів і 3 технічних співробітників. У зв'язку з цим були виявлені люди, які контактували з хворими. Найбільше контактних осіб у Дніпрі – 75 шкіл, Кривому Розі – 48 шкіл і Новомосковську – 7 шкіл. В області ситуація така: Жовті Води – 1 школа, Павлоград – 2 школи, Нікополь - 2 школи і ще 14 навчальних закладів у регіоні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі зафіксовано дві нові смерті від коронавірусу. За минулу добу діагноз підтвердився у 126 дніпрян.