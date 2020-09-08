У Дніпрі школярам розіслали повідомлення з погрозами

У Дніпрі дітей атакували "листами щастя" з погрозами. Майданчиком для розсилки став Viber.

Суть "флешмобу" полягає в обов'язковому виконанні умов, зазначених у повідомленні. В іншому випадку на його адресата нібито чекає покарання, повідомили в Facebook-групі "Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення".

Як поділилася автор публікації Наталія Мшанецька, її дитина також отримала подібне повідомлення на свій телефон від однолітка. Згідно з його умовами, одержувач повинен розіслати листа вказаній кількості людей, інакше його мама помре, а до кімнати прийде привид збитої дівчинки з ножем.

За словами Наталії, повідомлення неабияк шокувало школяра. Дитина повірила написаному і весь вечір плакала. Дорослим вдалося її заспокоїти з великими труднощами.

"Я не знаю, що рухає людьми, що створюють цю нісенітницю, але вона реально працює, працює негативно, відбиваючись на дитячій нестійкій психіці. У нашій ситуації поруч виявилася мама, яка допомогла розрулити, а могло і не виявитися, внаслідок чого дитина отримає масу негативу, стрес і точно не бонус до свого здоров'я", – написала Мшанецька.

Скріншот. Facebook / "Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення"

Скріншот. Facebook / "Освіта Дніпра – соціальна взаємодія, правозахист, обговорення"

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