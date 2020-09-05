У Дніпрі шахраї продавали неіснуючі маски і антисептики

У Дніпрі шахраї наживалися на людях під час карантину, продаючи в інтернеті неіснуючі засоби індивідуального захисту і санітайзери.

Зловмисники розміщували фейкові оголошення про оптовий продаж медичних масок, респіраторів і антисептиків. При цьому даних товарів у них в наявності не було, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Шахраї отримували від покупців повну передоплату за замовлення, а після переставали виходити на контакт. Гроші ошукані клієнти переводили на рахунки, оформлені на підставних осіб. Усього правоохоронці зафіксували 26 епізодів шахрайства, в ході яких двоє чоловіків отримали понад 180 тисяч гривень.

Обвинувальний акт проти двох дніпрян уже направлено до суду, їм загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. На етапі досудового розслідування правопорушники в повному розмірі компенсували постраждалим матеріальну та моральну шкоду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі зафіксовано різкий сплеск захворюваності коронавірус. На даний момент на лікуванні перебувають 496 осіб.

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