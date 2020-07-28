У Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей. stav.aif.ru

У Дніпрі поліцейські встановили групу "чорних" ріелторів, причетних до шахрайства з нерухомістю.

На їхньому рахунку – заволодіння 11 об'єктами нерухомості, в тому числі квартирами, недобудовами, земельними ділянками і автозаправними станціями. Жертвами шахраїв ставали люди похилого віку та особи з алкогольною чи наркотичною залежністю, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як встановили правоохоронці, зловмисники організували схему незаконного заволодіння нерухомістю, використовуючи підроблені документи. До складу групи входило шестеро осіб, серед яких – організатор, "чорні" ріелтори, посібники і безпосередні виконавці злочину.

У Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей ГУ НП в Дніпропетровській області

28 липня правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків. В результаті у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю, речі і документи, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, підроблені паспорти, документи і печатки, які підтверджують їхню причетність до злочинів.

Зараз трьом особам вже повідомлено про підозру за двома статтями: шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

В рамках досудового розслідування встановлюються і інші факти їхньої злочинної діяльності, а також інші причетні особи. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей ГУ НП в Дніпропетровській області

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