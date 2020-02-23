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23 лютого • оновлено в 12:38
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Ігор Кравченко

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 16-річного хлопця. Фото

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У Дніпрі поліція розшукує 16-річного Луку Татаринова, який ще 21 лютого пішов з дому.

Увечері 21 лютого він прийшов до церкви на вулиці Комсомольській у Дніпрі, де переночував. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

22 лютого близько 8 ранку хлопець пішов з церкви і до сих пір його місцезнаходження не відоме.

Пропав Лука Татаринов

Пропав Лука Татаринов

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Прикмети неповнолітнього: вік 14-15 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве коротке, очі блакитні.

Був одягнений: камуфляжна куртка, чорна кепка, взутий в черевики чорного кольору (берци), з собою був рюкзак.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Набережній Перемоги серед гаражів виявили 15-річну дівчинку. На її тілі були сліди насильства. За побиття поліцейські затримали 19-річного хлопця.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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