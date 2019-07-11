У Дніпрі раптово перекрили одну з центральних вулиць: в чому причина

У Дніпрі частково перекрито вулицю Січових Стрільців.

Зокрема для проїзду недоступна ділянка від вулиці Бородінської до вулиці Святослава Храборго, повідомляє Інформатор.

Ремонт дороги на вул. Січових Стрільців Інформатор

З ранку проїжджу частину перекрили співробітники комунальних служб, які ремонтують яму на дорозі.

Про час закінчення ремонту не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на кілька місяців можуть частково перекрити вулицю Святослава Хороброго.

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