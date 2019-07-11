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У Дніпрі раптово перекрили одну з центральних вулиць: в чому причина

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У Дніпрі частково перекрито вулицю Січових Стрільців.

Зокрема для проїзду недоступна ділянка від вулиці Бородінської до вулиці Святослава Храборго, повідомляє Інформатор.

Ремонт дороги на вул. Січових Стрільців

Ремонт дороги на вул. Січових Стрільців

Інформатор

Новини
У Дніпрі перекриють рух на правому березі: подробиці

З ранку проїжджу частину перекрили співробітники комунальних служб, які ремонтують яму на дорозі.

Про час закінчення ремонту не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на кілька місяців можуть частково перекрити вулицю Святослава Хороброго.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ремонт і будівництво доріг Дніпро ями на дорогах
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