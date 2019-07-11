У Дніпрі раптово перекрили одну з центральних вулиць: в чому причина

У Дніпрі частково перекрито вулицю Січових Стрільців.
Зокрема для проїзду недоступна ділянка від вулиці Бородінської до вулиці Святослава Храборго, повідомляє Інформатор.
Ремонт дороги на вул. Січових Стрільців
Інформатор
З ранку проїжджу частину перекрили співробітники комунальних служб, які ремонтують яму на дорозі.
Про час закінчення ремонту не повідомляється.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на кілька місяців можуть частково перекрити вулицю Святослава Хороброго.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся