У Дніпрі пройде масштабний фестиваль "БеzViz"

БezViz Festival - нове ім'я на фестивальній карті України. Над організацією працює команда "Культурна Столиця" в партнерстві з одним з найбільших музичних фестивалів країни Faine Misto.

БezViz Festival пройде з 2 по 4 серпня в самому серці Дніпра – на Монастирському острові, а це 146 000 квадратних метрів для веселощів і музики.

Перевага такої локації в тому, що до неї легко дістатися в будь-який час. При цьому все ще залишаючись на природі і слухаючи улюблених артистів на березі Дніпра.

БezViz Festival Карабас

Організатори постаралися над тим, щоб вам не обов'язково було залишати територію фестивалю: охоронюваний наметове містечко буде перебувати прямо на острові. Тут же будуть камери схову і пункти для підзарядки гаджетів.

У денний час, поки на основних сценах затишшя, можна відвідати парк розваг, ярмарок, майстер-класи, Шоукейс і багато іншого. На фудкорті будь-хто зможе знайти щось до смаку і за прийнятну ціну.

БezViz Festival - єдиний в Україні фестиваль, який проходить на острові. До території будуть вести два мости, один з яких - понтонний - спеціально монтується для БezViz.

У лайнап БezViz Festival понад 40 учасників з України та зарубіжжя. На фестивалі виступлять Skindred, Kadebostany, Lordi, Crazy Town, Бумбокс, 5'nizza, Pianoбой, ТНМК, Bahroma, Vivienne Mort, DETACH, Zardonic, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган і Агрегат, Pavlik OverDrive.

Сцен же на фестивалі буде три: White, Yellow і Module.

Остання з них - електронна. На Module Stage вже заявлені Kurs Valüt, Monotonne, Jungleman, Max Rider, Funky Roger і ще 20 артистів. Музика тут буде звучати безперервно 72 години: techno, house, drum and bass і jungle. Поруч будуть проходити спортивні активності, обладнаний бар на воді. Module Stage – це окремий світ на острові, де розмірений лаунж буде перетікати в нічні рейвах.

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