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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська
Життя міста
1,2 т.
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі відключать світло 15 липня. forpostsevastopol.ru

У середу, 15 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Індустріальний район

  • вулиця Байкальська, 3-5, 6-22;

  • вулиця Воронезька, 1-17, 8-24;

  • вулиця Далекосхідна, 77-127, 26-68;

  • вулиця Радищева, 23-75, 36-80;

  • вулиця Сакко, 19-63, 18-62;

  • вулиця Холодильна 3-15 \ 2;

  • вулиця Петра Калнишевського, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;

  • вулиця Богдана Хмельницького, 23;

Амур-Нижньодніпровський район

  • вулиця Бойова, 2-18;

  • вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

  • вулиця Новочерскаська 3-63, 2-64;

  • вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;

  • вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

  • провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;

  • вулиця Грінченка, 109-117;

Шевченківський район

  • вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;

  • вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17-25;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Панікахи, 121, 119, 117;

  • вулиця Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55а, 55К.

Соборний район

  • вулиця Олени Ган;

  • вулиця Маневрова,

  • вулиця Ласточкіна;

  • вулиця Достоєвського.

  • вулиця Гречко, 76-106, 41-118;

  • вулиця Польова, 23-79, 64-118;

  • вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;

  • вулиця Лабораторна, 68-20 (36);

  • вулиця Марії Кюрі;

  • вулиця Морська, 1-27 / 2, 2-22;

  • тупик Ігарський, 2-6, 3-5.

Чечелівський район

  • вулиця Новошкільна, 19-35, 22-24;

  • вулиця Павелецька, 12-70, 27-123;

  • вулиця Новопавелецька, 1-19, 31, 35а, 2-22;

  • вулиця Стадіонна, 2-36, 46а, 9-45;

  • провулок Біломорський, 1-5, 2-4;

  • вулиця Чубинського, 4, 6, 8;

  • вулиця Кедріна, 60.

Новокодацький район

  • вулиця Діамантова, 1;

  • вулиця Київська, 1-21, 2-42;

  • вулиця Сухановська, 1, 2, 4;

  • вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

  • вулиця Докучаєва, 1-17, 4-18;

  • вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;

  • вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;

  • вулиця Сергія Параджанова, 2-26, 3-23;

  • провулок Волдайського, 1-11, 2-24;

  • вулиця Волдайська, 1-25, 2-24;

  • вулиця Першотравнева, 45

  • провулок Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • вулиця Біломорська, 1-55, 4-50;

  • вулиця Добровільна, 1-51, 4-36;

  • вулиця Писемського, 2-84, 3-77;

  • вулиця Лисенка, 12-14;

  • вулиця Івана Вишенського, 1-17, 2-26.

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