У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі відключать світло 15 липня. forpostsevastopol.ru
У середу, 15 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Індустріальний район
вулиця Байкальська, 3-5, 6-22;
вулиця Воронезька, 1-17, 8-24;
вулиця Далекосхідна, 77-127, 26-68;
вулиця Радищева, 23-75, 36-80;
вулиця Сакко, 19-63, 18-62;
вулиця Холодильна 3-15 \ 2;
вулиця Петра Калнишевського, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;
вулиця Богдана Хмельницького, 23;
Амур-Нижньодніпровський район
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;
вулиця Новочерскаська 3-63, 2-64;
вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;
вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;
провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;
вулиця Грінченка, 109-117;
Шевченківський район
вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;
вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;
вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17-25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Панікахи, 121, 119, 117;
вулиця Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55а, 55К.
Соборний район
вулиця Олени Ган;
вулиця Маневрова,
вулиця Ласточкіна;
вулиця Достоєвського.
вулиця Гречко, 76-106, 41-118;
вулиця Польова, 23-79, 64-118;
вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;
вулиця Лабораторна, 68-20 (36);
вулиця Марії Кюрі;
вулиця Морська, 1-27 / 2, 2-22;
тупик Ігарський, 2-6, 3-5.
Чечелівський район
вулиця Новошкільна, 19-35, 22-24;
вулиця Павелецька, 12-70, 27-123;
вулиця Новопавелецька, 1-19, 31, 35а, 2-22;
вулиця Стадіонна, 2-36, 46а, 9-45;
провулок Біломорський, 1-5, 2-4;
вулиця Чубинського, 4, 6, 8;
вулиця Кедріна, 60.
Новокодацький район
вулиця Діамантова, 1;
вулиця Київська, 1-21, 2-42;
вулиця Сухановська, 1, 2, 4;
вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;
вулиця Докучаєва, 1-17, 4-18;
вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;
вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;
вулиця Сергія Параджанова, 2-26, 3-23;
провулок Волдайського, 1-11, 2-24;
вулиця Волдайська, 1-25, 2-24;
вулиця Першотравнева, 45
провулок Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;
вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;
вулиця Біломорська, 1-55, 4-50;
вулиця Добровільна, 1-51, 4-36;
вулиця Писемського, 2-84, 3-77;
вулиця Лисенка, 12-14;
вулиця Івана Вишенського, 1-17, 2-26.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржнику може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.