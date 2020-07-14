У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 15 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Індустріальний район

вулиця Байкальська, 3-5, 6-22;

вулиця Воронезька, 1-17, 8-24;

вулиця Далекосхідна, 77-127, 26-68;

вулиця Радищева, 23-75, 36-80;

вулиця Сакко, 19-63, 18-62;

вулиця Холодильна 3-15 \ 2;

вулиця Петра Калнишевського, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72;

вулиця Богдана Хмельницького, 23;

Амур-Нижньодніпровський район

вулиця Бойова, 2-18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

вулиця Новочерскаська 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова, 1-59, 2-60;

вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;

вулиця Грінченка, 109-117;

Шевченківський район

вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;

вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17-25;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Панікахи, 121, 119, 117;

вулиця Запорізьке шосе, 80 (бл. 1-12), 82, 55, 55а, 55К.

Соборний район

вулиця Олени Ган;

вулиця Маневрова,

вулиця Ласточкіна;

вулиця Достоєвського.

вулиця Гречко, 76-106, 41-118;

вулиця Польова, 23-79, 64-118;

вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;

вулиця Лабораторна, 68-20 (36);

вулиця Марії Кюрі;

вулиця Морська, 1-27 / 2, 2-22;

тупик Ігарський, 2-6, 3-5.

Чечелівський район

вулиця Новошкільна, 19-35, 22-24;

вулиця Павелецька, 12-70, 27-123;

вулиця Новопавелецька, 1-19, 31, 35а, 2-22;

вулиця Стадіонна, 2-36, 46а, 9-45;

провулок Біломорський, 1-5, 2-4;

вулиця Чубинського, 4, 6, 8;

вулиця Кедріна, 60.

Новокодацький район

вулиця Діамантова, 1;

вулиця Київська, 1-21, 2-42;

вулиця Сухановська, 1, 2, 4;

вулиця Металургійна, 1-7, 2, 6, 8;

вулиця Докучаєва, 1-17, 4-18;

вулиця Добролюбова, 1-21, 2-22;

вулиця Білоріченська, 1-31, 2-16;

вулиця Сергія Параджанова, 2-26, 3-23;

провулок Волдайського, 1-11, 2-24;

вулиця Волдайська, 1-25, 2-24;

вулиця Першотравнева, 45

провулок Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;

вулиця Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

вулиця Біломорська, 1-55, 4-50;

вулиця Добровільна, 1-51, 4-36;

вулиця Писемського, 2-84, 3-77;

вулиця Лисенка, 12-14;

вулиця Івана Вишенського, 1-17, 2-26.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржнику може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.