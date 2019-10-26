У Дніпрі вирішили призупинити дію пільг на проїзд в транспорті для школярів.

Їх дію призупинять на час канікул, передає пресслужба Дніпровського міської ради.

У Дніпрі призупинять пільговий проїзд для школярів (ілюстрація) citynews.ks.ua

Таким чином, в період з 28 жовтня по 3 листопада пільги на проїзд в міських трамваях і тролейбусах для школярів не будуть діяти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 29 жовтня, з 10:00 до 17:00 НЕ буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра. Відключення пов'язане з підготовкою теплорозподільчих пункту.

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