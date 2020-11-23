У Дніпрі презентували освітньо-документальну виставку, присвячену Голодомору

23 листопада у холі Дніпровської міської ради презентували освітньо-документальну виставку "Геть комуну та радянську владу": спротив селян Дніпропетровщини насильницькій колективізації та Голодомору".

Захід організовано КЗ "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міськради до 87-х роковин пам’яті жертв Голодомору – геноциду 1932-1933 років.

"Експозицію представлено 30-ма інформаційними плакатами, на яких рідкісні архівні історичні документи, що стосуються спротиву колективізації на українських землях. І для широкої громадськості, напевно, вони представлені вперше. Музей спротиву Голодомору знаходить пам’ятки історії і надає їм максимального розголосу, оприлюднення під час таких от експозицій. Головне – ми маємо знати і розуміти свою історію, щоб ніколи більше таких подій не повторювалось", – наголосив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

Зі свого боку, директорка КЗ "Музей спротиву Голодомору" Лілія Богачева розповіла: "Розпочинається виставка із карти волинок, або ще як їх називають "бабських бунтів", котрі були на території Дніпропетровського округу в січні-березні 1930 р. Далі йдуть тематичні матеріали експозиції, які серед іншого розповідають про різні етапи, котрими йшло селянство – це і розкуркулення, спротив, хлібозаготівлі, волинки тощо. Загалом було не прийнято говорити, що люди чинили опір, але селянство не було пасивним і виступало проти колективізації, що і наводиться в експозиції. Вони у подальшому використовуватимуться як методичний матеріал для навчання старшокласників та студентів".

У виставці використано матеріали, які понад двадцять років збирала начальниця науково-дослідного відділу Музею спротиву Голодомору, докторка історичних наук, професорка Наталя Романець.

"Представлена карта волинок показує масштаби гігантського селянського спротиву у 1930 році, коли більшість сіл, які нині розташовані в Дніпропетровській області, повстали проти колективізації. Загалом існує такий стереотип про "безхребетного" українського селянина, який чекав, поки його заморять голодом. Так ось, ця виставка демонструє, що зовсім не чекав, а тривалий час протидіяв політиці радянської влади. І для того, щоб остаточно придушити цей спротив і був використаний терор голодом", – наголосила Наталя Романець.

За словами директора музею пам’яті єврейського народу та голокосту в Україні Ігоря Щупака, ця виставка має велике значення для розуміння уроків історії: "Тему Голодомору, геноциду українського народу у 32-33 роках вивчають, і акцент дуже часто робиться на трагедії, знищенні. Звичайно, це так. Але водночас і на опорі, врятуванні слід акцентувати. Саме ця виставка про це й розповідає".