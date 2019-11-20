Будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області планують розпочати вже влітку 2020 року.

Проект реконструкції "авіаційної артерії" Дніпропетровщини повністю готовий до втілення в життя. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко під час його презентації для голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

У Дніпрі позначили терміни реконструкції аеропорту Пресслужба ДніпроОДА

Оновлений аеропорт отримає злітно-посадкову смугу, яка зможе приймати літаки всіх типів, і сучасний термінал. Пропускна спроможність аеропорту досягне 3 млн осіб на рік.

"Дніпро багато років був без авіаційної артерії, яка могла б показати можливості цього міста, – зазначив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. – Треба віддати належне народним депутатам, яких обрали від Дніпра і області. Вони доклали максимум зусиль, щоб ми сьогодні говорили про реалізацію проекту. Сподіваюся, що навесні 2022 року аеропорт зможе приймати сучасні великі літаки, які будуть забезпечувати і економічне, і туристичне зростання".

У Дніпрі позначили терміни реконструкції аеропорту Пресслужба ДніпроОДА

Будівництво має стартувати влітку 2020 року. Зараз обирають проектанта – він буде відомий в грудні 2019 го. У травні наступного року визначаться з генпідрядником.

"Цей проект має дуже багато виконавців. Верховна Рада України, Міністерство інфраструктури, Укрінфрапроект, ОДА та райдержадміністрація, проектувальники, забудовники смуги і терміналу, екологи. Головне завдання – зв'язати все це в єдиний гармонійно збалансований план дій і виконати його. Ми повинні впоратися з цим викликом і продемонструвати якісну роботу", – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

У Дніпрі позначили терміни реконструкції аеропорту Пресслужба ДніпроОДА

Над проектом будуть паралельно працювати ОДА і приватний інвестор. За державні кошти побудують злітно-посадкову смугу – на це в держбюджеті-2020 вже закладено 1 млрд грн. Її довжина складе 3,2 км, вона матиме сучасні системи навігації, метеорологічне і світлосигнальне обладнання. Завдяки цьому аеропорт зможе приймати літаки всіх типів навіть в туман.

Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі побудує українська промислово-фінансова група DCH. Він буде мати високу пропускну здатність – до 1000 осіб щогодини. А ще – зможе забезпечити міжнародний рівень сервісу.

У Дніпрі позначили терміни реконструкції аеропорту Пресслужба ДніпроОДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в бюджет-2020 заклали кошти на будівництво аеропорту в Дніпрі. На злітну смугу і радіомаякову систему держава витратить 1 млрд гривень. Проект з будівництва нового аеропорту буде реалізований в форматі приватно-державного партнерства.

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