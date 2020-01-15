У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

У четвер, 16 січня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 22:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
У Дніпрі попередили про відключення води
НашКИЕВ.UA
Води не буде за наступними адресами:
Вулиця Робоча, 71, 73, 75;
Вулиця Надії Алексєєнко, 108;
Вулиця Каверіна, 4 (дитячий навчальний заклад № 309).
Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги. Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.
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