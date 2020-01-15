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15 січня • оновлено в 10:53
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Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про відключення води: адреси

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У четвер, 16 січня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 22:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі попередили про відключення води

У Дніпрі попередили про відключення води

НашКИЕВ.UA

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Води не буде за наступними адресами:

  • Вулиця Робоча, 71, 73, 75;

  • Вулиця Надії Алексєєнко, 108;

  • Вулиця Каверіна, 4 (дитячий навчальний заклад № 309).

Підприємство рекомендує запастися водою заздалегідь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги. Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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