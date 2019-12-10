У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

У середу, 11 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі попередили про відключення світла Vgorode

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вулиця Каруни, 2-10, 12

вулиця Тьоміна, 1-24

проспект Слобожанський, 13

Індустріальний район

вулиця Петра Калнишевського, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

Самарський район

вулиця Романовського, 78, 84

вулиця Керамічна, 17

Соборний район

вулиця Єфремова, 14, 18

вулиця Акінфієва, 2

провулок Урицького, 13

Центральний район

проспект Поля, 52-58;

вулиця Новосельна, 2-46, 5-15

вулиця Нахімова, 1-27, 2, 26

вулиця Над'ярна, 2-44, 58А, 27-47

провулок 4-й Похилий, 1-7

Шевченківський район

вулиця Троїцька, 12А

вулиця Гусенка, 17

Новокодацький район

вулиця Х. Грімау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

вулиця Повітрофлотська, 9, 10, 12

вулиця Новоорловська, 10, 12, 14, 16, 18, 20

вулиця Кутузова, 8

вулиця Щербаня, 6

проспект Івана Мазепи, 2, 2А, 2Б

вулиця Костя Гордієнка, 1, 1А, 2А, 3, 4

вулиця Мічуріна, 4

вулиця Мостова

вулиця Київська, 1А

вулиця Західна, 1-7, 2-18

вулиця Давидова, 71

вулиця Флангова, 3

проспект Металургів, 2-10

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла на навчання з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

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