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10 грудня • оновлено в 18:12
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Аліна Рашевська

У Дніпрі попередили про відключення світла: адреси

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У середу, 11 грудня, кілька районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, техобслуговування і монтажу обладнання, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі попередили про відключення світла

У Дніпрі попередили про відключення світла

Vgorode

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У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця: кого стосується

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

  • вулиця Каруни, 2-10, 12

  • вулиця Тьоміна, 1-24

  • проспект Слобожанський, 13

Індустріальний район

  • вулиця Петра Калнишевського, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

Самарський район

  • вулиця Романовського, 78, 84

  • вулиця Керамічна, 17

Соборний район

  • вулиця Єфремова, 14, 18

  • вулиця Акінфієва, 2

  • провулок Урицького, 13

Центральний район

  • проспект Поля, 52-58;

  • вулиця Новосельна, 2-46, 5-15

  • вулиця Нахімова, 1-27, 2, 26

  • вулиця Над'ярна, 2-44, 58А, 27-47

  • провулок 4-й Похилий, 1-7

Шевченківський район

  • вулиця Троїцька, 12А

  • вулиця Гусенка, 17

Новокодацький район

  • вулиця Х. Грімау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

  • вулиця Повітрофлотська, 9, 10, 12

  • вулиця Новоорловська, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • вулиця Кутузова, 8

  • вулиця Щербаня, 6

  • проспект Івана Мазепи, 2, 2А, 2Б

  • вулиця Костя Гордієнка, 1, 1А, 2А, 3, 4

  • вулиця Мічуріна, 4

  • вулиця Мостова

  • вулиця Київська, 1А

  • вулиця Західна, 1-7, 2-18

  • вулиця Давидова, 71

  • вулиця Флангова, 3

  • проспект Металургів, 2-10

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла на навчання з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

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Автор
Аліна Рашевська
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