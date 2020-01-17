У Дніпрі поліцейські врятували немовля від горе-батьків

У четвер, 16 січня, співробітники поліції Дніпра вилучили 8-місячну дитини з неблагополучної сім'ї.

Недоглянутого малюка виявили в компанії п'яних батьків. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

16 грудня в поліцію надійшло повідомлення про вчинення насильства в сім'ї. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили чоловіка з вагітною дружиною, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. В цей час їх 8-місячна дитина знаходилася в занедбаному стані. На місце відразу прибули співробітники ювенальної превенції. Щоб уберегти дитину від власних батьків, поліцейські вилучили хлопчика з родини і помістили в лікарню, де про нього подбають фахівці.

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Відносно матері були складені адміністративні протоколи за статтею про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей та скоєнні домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконанн термінового забороненого припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Інспектори ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду і повідомили працівникам служби у справах дітей про перевірку сім'ї на дотримання батьківських обов'язків і створення гідних умов проживання дитини.

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