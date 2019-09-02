У Дніпрі вдалися до радикальних заходів через шум уночі: що вирішили

З 2 вересня у Дніпрі почнуть вилучати апаратуру в тих закладах, у яких рівень шуму перевищуватиме допустимий після 22:00.

Раніше міська влада і власники закладів домовилися про тимчасовий мораторій на вилучення, щоб встигнути відповідним чином обладнати клуби, ресторани і бари. У неділю дія мораторію закінчилася, повідомив на своїй сторінці Facebook начальник Інспекції з благоустрою міста Руслан Мороз.

За шум уночі у закладах вилучатимуть техніку yvu.com.ua

"Вчора термін мораторію закінчився, і вже від сьогоднішнього вечора Інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів не лише штрафуватиме заклади, що попалися, а й спільно з органами поліції вилучатиме підсилювачі, колонки та інше обладнання, яке не дає спокійно спати нашим містянам", – написав він.

Мороз наголосив, що в разі, якщо шум із сусідніх закладів триває після 22:00, громадяни можуть звернутися з відповідною скаргою.

При цьому вони мають бути готові впустити до свого житла фахівців для вимірювання шуму.

Якщо його рівень перевищуватиме допустимий, щодо закладів будуть вживатися заходи.

Також Мороз повідомив, що скаржитися можна і на шум у сусідніх квартирах.

Поскаржитись на шум, що заважає, можна таким чином:

Зателефонувати до інспекції за номерами: 756-98-86, 756-98-89. Або звернутися на гарячу лінію для звернення громадян: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі продовжують боротися з будівництвом незаконних конструкцій. Так, інспекція з благоустрою активно ліквідовує балкони, які прибудували до будівлі незаконно.

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