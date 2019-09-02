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2 вересня • оновлено в 12:56
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У Дніпрі вдалися до радикальних заходів через шум уночі: що вирішили

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З 2 вересня у Дніпрі почнуть вилучати апаратуру в тих закладах, у яких рівень шуму перевищуватиме допустимий після 22:00.

Раніше міська влада і власники закладів домовилися про тимчасовий мораторій на вилучення, щоб встигнути відповідним чином обладнати клуби, ресторани і бари. У неділю дія мораторію закінчилася, повідомив на своїй сторінці Facebook начальник Інспекції з благоустрою міста Руслан Мороз.

За шум уночі у закладах вилучатимуть техніку

За шум уночі у закладах вилучатимуть техніку

yvu.com.ua

"Вчора термін мораторію закінчився, і вже від сьогоднішнього вечора Інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів не лише штрафуватиме заклади, що попалися, а й спільно з органами поліції вилучатиме підсилювачі, колонки та інше обладнання, яке не дає спокійно спати нашим містянам", – написав він.

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Мороз наголосив, що в разі, якщо шум із сусідніх закладів триває після 22:00, громадяни можуть звернутися з відповідною скаргою.

При цьому вони мають бути готові впустити до свого житла фахівців для вимірювання шуму.

Якщо його рівень перевищуватиме допустимий, щодо закладів будуть вживатися заходи.

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Також Мороз повідомив, що скаржитися можна і на шум у сусідніх квартирах.

Поскаржитись на шум, що заважає, можна таким чином:

Зателефонувати до інспекції за номерами: 756-98-86, 756-98-89. Або звернутися на гарячу лінію для звернення громадян: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі продовжують боротися з будівництвом незаконних конструкцій. Так, інспекція з благоустрою активно ліквідовує балкони, які прибудували до будівлі незаконно.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
штрафы
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Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Желательно было бы конфисковать и транспортные средства "гонщиков", которые с диким рёвом носятся по ночному городу.
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