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25 січня • оновлено в 14:31
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Дмитро Маркіяненко

У Дніпрі піймали чоловіка, який розгулював по вулиці з обрізом. Фото

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У суботу, 24 січня, в Дніпрі патрульні поліцейські затримали чоловіка зі зброєю, яку він носив у пакеті.

Затримання відбулося на Слобожанському проспекті. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Коли патрульні помітили чоловіка з пакетом в руках, він намагався піти, побачивши поліцейських. Його зупинили, поспілкувалися і провели поверхневу перевірку.

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Затримано чоловіка, який ходив з обрізом

Затримано чоловіка, який ходив з обрізом

Прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області

У пакеті у чоловіка виявили предмет, схожий на зброю. Пояснити, навіщо він йому не зміг.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в одній з квартир Дніпра стався потужний вибух. За попередньою інформацією, в квартирі вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху одному з мешканців відірвало руку.

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Автор
Дмитро Маркіяненко
Місце
Україна Дніпро
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