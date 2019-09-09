У Дніпрі перекриють центр міста: стала відома причина

У Дніпрі 14 вересня перекриють центральну частину через святкування Дня міста.

На центральних вулицях пройде карнавальна хода "I love Dnipro", сказано в розпорядженні міського голови.

Перекриття центру Кубанские новости

Як стало відомо, 14 вересня з 9:00 до 14:00 центр Дніпра буде недоступний для руху транспорту.

Перекриття очікується:

проспект Дмитра Яворницького (від вулиці Володимира Вернадського до вулиці Воскресенської);

вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної);

Січеславська Набережна (від вулиці Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту).

Крім цього, в центрі не будуть працювати парковки:

площа Героїв Майдану - з 7:00 13 вересня до 12:00 15 вересня;

вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної) - з 7:00 до 14:00 14 вересня.

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