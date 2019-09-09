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10 вересня • оновлено в 06:43
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У Дніпрі перекриють центр міста: стала відома причина

1.5т Читати матеріал російською

У Дніпрі 14 вересня перекриють центральну частину через святкування Дня міста.

На центральних вулицях пройде карнавальна хода "I love Dnipro", сказано в розпорядженні міського голови.

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Перекриття центру

Перекриття центру

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Як стало відомо, 14 вересня з 9:00 до 14:00 центр Дніпра буде недоступний для руху транспорту.

Перекриття очікується:

  • проспект Дмитра Яворницького (від вулиці Володимира Вернадського до вулиці Воскресенської);

  • вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної);

  • Січеславська Набережна (від вулиці Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту).

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Крім цього, в центрі не будуть працювати парковки:

  • площа Героїв Майдану - з 7:00 13 вересня до 12:00 15 вересня;

  • вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної) - з 7:00 до 14:00 14 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Новомосковську двоє підлітків напали на літню жінку і відібрали у неї золотий ланцюжок.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
свято
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