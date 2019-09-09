У Дніпрі перекриють центр міста: стала відома причина

У Дніпрі 14 вересня перекриють центральну частину через святкування Дня міста.
На центральних вулицях пройде карнавальна хода "I love Dnipro", сказано в розпорядженні міського голови.
Перекриття центру
Кубанские новости
Як стало відомо, 14 вересня з 9:00 до 14:00 центр Дніпра буде недоступний для руху транспорту.
Перекриття очікується:
проспект Дмитра Яворницького (від вулиці Володимира Вернадського до вулиці Воскресенської);
вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної);
Січеславська Набережна (від вулиці Воскресенської до Мерефо-Херсонського мосту).
Крім цього, в центрі не будуть працювати парковки:
площа Героїв Майдану - з 7:00 13 вересня до 12:00 15 вересня;
вулиця Воскресенська (від проспекту Дмитра Яворницького до Січеславської Набережної) - з 7:00 до 14:00 14 вересня.
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