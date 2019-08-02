У Дніпрі на вулицях масово відключать світло: названі адреси

У понеділок, 5 серпня, в Дніпрі відключать світло в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключать світло 057

Адреси, за якими не буде електрики:

Амур-Нижньодніпровський район:

просп. Мануйлівський 47,49 / 55-78;

пров. Озерний 10;

вул. Обухівська 2-10 / 1-41;

вул. К.Карого 1-27 / 2-30;

вул. Луговська 2-80 / 1-9;

пров. Мануйлівський 34-78;

вул. Карпова 1а-8;

вул. Майбороди 1;

вул. Ростовська 153-201;

вул. Саперна 126-138;

вул. Спортивна 2,6а;

вул. Трамвайна 55,57;

пров. Шкільний 12;

тупик Ниманський 2,3,4;

тупик Ростовський 2-22;

вул. Гусяча 6-142,15-91;

вул. Делегатська 118-188,129-167;

вул. Робесп'єра 1-29;

вул. Інгульска 2-6.

Індустріальний район:

вул. Донецьке шосе, 15;

вул. Бєляєва, 16, 18, 20, 22;

пров. Фестивальний, 20, 22, 24;

вул. Щербини, 27, 29;

пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

Соборний район:

вул. Гомоненко 1-43, 2-34;

вул. Манжури 14-54, 7-31;

пров. Дубовий 2-6,1-5;

пров. Манжури;

пров. Азіатський;

вул. Ткаченко 90-80, 73-87;

пров. Чередниченко 16,10,23а, 23а / 1;

вул. Яворницького 4-38, 1-37.

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