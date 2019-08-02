У Дніпрі на вулицях масово відключать світло: названі адреси

У понеділок, 5 серпня, в Дніпрі відключать світло в декількох районах.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключать світло
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Адреси, за якими не буде електрики:
Амур-Нижньодніпровський район:
просп. Мануйлівський 47,49 / 55-78;
пров. Озерний 10;
вул. Обухівська 2-10 / 1-41;
вул. К.Карого 1-27 / 2-30;
вул. Луговська 2-80 / 1-9;
пров. Мануйлівський 34-78;
вул. Карпова 1а-8;
вул. Майбороди 1;
вул. Ростовська 153-201;
вул. Саперна 126-138;
вул. Спортивна 2,6а;
вул. Трамвайна 55,57;
пров. Шкільний 12;
тупик Ниманський 2,3,4;
тупик Ростовський 2-22;
вул. Гусяча 6-142,15-91;
вул. Делегатська 118-188,129-167;
вул. Робесп'єра 1-29;
вул. Інгульска 2-6.
Індустріальний район:
вул. Донецьке шосе, 15;
вул. Бєляєва, 16, 18, 20, 22;
пров. Фестивальний, 20, 22, 24;
вул. Щербини, 27, 29;
пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;
Соборний район:
вул. Гомоненко 1-43, 2-34;
вул. Манжури 14-54, 7-31;
пров. Дубовий 2-6,1-5;
пров. Манжури;
пров. Азіатський;
вул. Ткаченко 90-80, 73-87;
пров. Чередниченко 16,10,23а, 23а / 1;
вул. Яворницького 4-38, 1-37.
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