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У Дніпрі на вулицях масово відключать світло: названі адреси

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У понеділок, 5 серпня, в Дніпрі відключать світло в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключать світло

Відключать світло

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Адреси, за якими не буде електрики:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • просп. Мануйлівський 47,49 / 55-78;

  • пров. Озерний 10;

  • вул. Обухівська 2-10 / 1-41;

  • вул. К.Карого 1-27 / 2-30;

  • вул. Луговська 2-80 / 1-9;

  • пров. Мануйлівський 34-78;

  • вул. Карпова 1а-8;

  • вул. Майбороди 1;

  • вул. Ростовська 153-201;

  • вул. Саперна 126-138;

  • вул. Спортивна 2,6а;

  • вул. Трамвайна 55,57;

  • пров. Шкільний 12;

  • тупик Ниманський 2,3,4;

  • тупик Ростовський 2-22;

  • вул. Гусяча 6-142,15-91;

  • вул. Делегатська 118-188,129-167;

  • вул. Робесп'єра 1-29;

  • вул. Інгульска 2-6.

Індустріальний район:

  • вул. Донецьке шосе, 15;

  • вул. Бєляєва, 16, 18, 20, 22;

  • пров. Фестивальний, 20, 22, 24;

  • вул. Щербини, 27, 29;

  • пров. Фестивальний, 6, 12, 14, 16;

Соборний район:

  • вул. Гомоненко 1-43, 2-34;

  • вул. Манжури 14-54, 7-31;

  • пров. Дубовий 2-6,1-5;

  • пров. Манжури;

  • пров. Азіатський;

  • вул. Ткаченко 90-80, 73-87;

  • пров. Чередниченко 16,10,23а, 23а / 1;

  • вул. Яворницького 4-38, 1-37.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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