У Дніпрі на великому хабарі попалися ректор одного з вищих навчальних закладів і його помічник.

Зловмисники вимагали 150 тисяч гривень неправомірної вигоди і були затримані після отримання першої частини суми. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі на великому хабарі попався ректор університету Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Ректор одного з університетів спільно з помічником вимагали хабар у підприємця. Натомість на велику суму грошей вони обіцяли надати йому інноваційне обладнання, що належить ВНЗ. Його бізнесмен хотів використовувати в науково-практичній діяльності комерційної структури.

Перша частина вказаної суми – 25 тисяч гривень – надійшла на вказаний вимагачами рахунок. Після цього в четвер, 13 серпня, ректора і його помічника затримали. На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

За фактом прийняття неправомірної вигоди службовими особами відкрито кримінальну справу. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Також хабарників можуть позбавити права займати певні посади на строк до трьох років.

У Дніпрі на великому хабарі попався ректор університету Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

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