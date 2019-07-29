У Дніпрі на три дні електротранспорт змінить маршрут: назвали причину

У Дніпрі з 30 липня по 1 серпня зміниться графік руху деяких маршрутів електротранспорту.

Це пов'язано з ремонтом контактної мережі по вулиці Яворницького (на ділянці від вул. Фабра до вул. Короленка) і трамвайної колії на Кайдакському мосту, повідомляє КП "Дніпровський електротранспорт".

Рух електротранспорту Днепр Час

Так, 30 липня з 23:00 призупиняється рух тролейбусів по просп. Дмитра Яворницького, а 31 липня та 1 серпня з 22:00 призупиняється рух трамваїв по Кайдацькому мосту.

У зв'язку з цим тролейбусні маршрути №1, №5 та трамвайний маршрут №18 закінчать роботу раніше, а трамвайний маршрут №19 курсуватиме за зміненим напрямком: від пл. Старомостової до ДЕВЗ.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

30 липня

тролейбус №1 від вул. Титова о 22:09; від Історичного музею о 22:37.

тролейбус №5 від вул. Титова о 22:15; від Залізничного вокзалу о 22:42.

31 липня та 1 серпня

трамвай №18 від ДЕВЗ о 21:50; від ж/м Лівобережний-3 о 22:24.

трамвай №19 від пл. Старомостової о 21:20; від ж/м Лівобережний-3 о 22:14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі істотно подорожчав проїзд в електротранспорті: озвучено рішення міськради.

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