У Дніпрі на лівому березі відключать воду: список адрес

У Дніпрі, 24 вересня, з 10:00 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У Дніпрі на лівому березі відключать воду 24 вересня 5 канал

Води не буде за наступними адресами:

вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 83;

пер. Універсальний, 12 (Податкова АНД району)

вул. Калинова, 49А (дитячий садок).

Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води мешканцям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі можуть скасувати дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток №62 та №19 планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!