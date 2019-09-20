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20 вересня • оновлено в 16:00
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У Дніпрі на лівому березі відключать воду: список адрес

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У Дніпрі, 24 вересня, з 10:00 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У Дніпрі на лівому березі відключать воду 24 вересня

У Дніпрі на лівому березі відключать воду 24 вересня

5 канал

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 83;

  • пер. Універсальний, 12 (Податкова АНД району)

  • вул. Калинова, 49А (дитячий садок).

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Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води мешканцям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі можуть скасувати дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток №62 та №19 планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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