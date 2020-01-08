У Дніпрі медики врятували безнадійного хворого зі страшною хворобою мозку

Нейрохірурги Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова подарували друге життя чоловікові з тяжким захворюванням мозку, яке практично не залишало йому шансів на виживання.

Хворий шукав порятунку у багатьох містах країни, але лише дніпровські медики забезпечили йому повне одужання і можливість знову відчути радість повноцінного життя. Про це повідомив один з медиків відділення нейрохірургії №2 лікарні Мечникова Ігор Кирпа на своїй сторінці в Facebook.

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"Більше місяця тому до нас надійшов пацієнт, який близько двох місяців лікувався в кількох неврологічних відділеннях лікарень в різних областях України, але стан його драматично погіршувався. Хворий був доставлений в нашу лікарню у вкрай важкому стані: він не міг самостійно пересуватися (ліві кінцівки не рухалися), не міг себе обслуговувати. МРТ головного мозку показала множинні абсцеси головного мозку в обох півкулях", - розповів Кирпа.

Дніпровські медики зважилися на проведення складної і філігранної операції. Ризик був виправданий – вже через місяць пацієнт вийшов з лікарні здоровою людиною.

"Було вирішено видалити множинні абсцеси головного мозку, як єдиний шанс на порятунок хворого. При комп'ютерній томографії після операції - позитивна динаміка. Призначена адекватна антибактеріальна терапія. Через місяць хворий залишив лікарню Мечникова своїми ногами в ясній свідомості в супроводі щасливих родичів! Завдяки злагодженій роботі колективу лікарні Мечникова вдалося досягти фантастичного результату лікування", - підсумував нейрохірург.

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