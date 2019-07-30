У Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць

У Дніпрі 31 липня два райони залишаться без електрики.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Днепр Час
Адреси, за якими не буде світла:
Індустріальний район:
вул. Донецьке шосе, 123, 129, 131;
вул. Щербини, 2, 4;
вул. Донецьке шосе, 97 а, б-97 в, г, 99, 103, 107-109, 121;
вул. Усенко, 9-13, 15, 19-21, 23.
Шевченківський район:
вул. Рибінська 1-77, 102;
вул. Казакова 25-49;
вул. Абхазька 10-26, 13, 15, 2;
вул. Болгарська 1-13, 2-16;
вул. Одоєвського 1-45, 2-38;
вул. Толстого 1-7, 2-6, 12-22;
вул. Батарейна 1-19, 2-32;
1, 2, 3 туп. Одоєвського;
1, 2 туп. Рибінський;
туп. Толстого 1-3, 4-6;
пер. Батарейний, 24;
вул. Ярославська, 3а.
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