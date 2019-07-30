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У Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць

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У Дніпрі 31 липня два райони залишаться без електрики.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Днепр Час

Адреси, за якими не буде світла:

Індустріальний район:

  • вул. Донецьке шосе, 123, 129, 131;

  • вул. Щербини, 2, 4;

  • вул. Донецьке шосе, 97 а, б-97 в, г, 99, 103, 107-109, 121;

  • вул. Усенко, 9-13, 15, 19-21, 23.

Шевченківський район:

  • вул. Рибінська 1-77, 102;

  • вул. Казакова 25-49;

  • вул. Абхазька 10-26, 13, 15, 2;

  • вул. Болгарська 1-13, 2-16;

  • вул. Одоєвського 1-45, 2-38;

  • вул. Толстого 1-7, 2-6, 12-22;

  • вул. Батарейна 1-19, 2-32;

  • 1, 2, 3 туп. Одоєвського;

  • 1, 2 туп. Рибінський;

  • туп. Толстого 1-3, 4-6;

  • пер. Батарейний, 24;

  • вул. Ярославська, 3а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям пояснили вигоду альтернативної енергетики.

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Дніпро ЖКХ
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