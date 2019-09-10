У Дніпрі маршрутки змінюють на великі автобуси: нові подробиці і фото

У Дніпрі продовжують активно перевіряти стан маршрутних "таксі".

Так, на заміну Спринтерам по місту їздитимуть великі комфортабельні автобуси. Про це повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Великі автобуси Facebook Івана Васючкова

""Великі автобуси нереально! Їх ніхто не привезе! "- кричали одні ... А інші почули Mykhailo Lysenko і привезли. І поки перші витрачають час і сили на суперечки, другі везуть автобуси і заходять на міські маршрути", – написав Васючков на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що зовсім скоро нові автобуси вийдуть на маршрути:

"На фото автобуси, які вже скоро будуть перевозити дніпрян. Інвентаризація - Done, операція "Смерть маршруткам" переходить на наступний етап. Упевнений, вам він сподобається! Не перемикайтеся", – додав начальник сектора.

Великі автобуси Facebook Івана Васючкова

Великі автобуси Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 1 жовтня планують замінити або ліквідувати всі маломірні маршрутні "таксі" в місті.

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