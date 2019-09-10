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10 вересня • оновлено в 22:29
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У Дніпрі маршрутки змінюють на великі автобуси: нові подробиці і фото

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У Дніпрі продовжують активно перевіряти стан маршрутних "таксі".

Так, на заміну Спринтерам по місту їздитимуть великі комфортабельні автобуси. Про це повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Великі автобуси

Великі автобуси

Facebook Івана Васючкова

""Великі автобуси нереально! Їх ніхто не привезе! "- кричали одні ... А інші почули Mykhailo Lysenko і привезли. І поки перші витрачають час і сили на суперечки, другі везуть автобуси і заходять на міські маршрути", – написав Васючков на сторінці в Facebook.

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Він зазначив, що зовсім скоро нові автобуси вийдуть на маршрути:

"На фото автобуси, які вже скоро будуть перевозити дніпрян. Інвентаризація - Done, операція "Смерть маршруткам" переходить на наступний етап. Упевнений, вам він сподобається! Не перемикайтеся", – додав начальник сектора.

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Великі автобуси

Великі автобуси

Facebook Івана Васючкова

Великі автобуси

Великі автобуси

Facebook Івана Васючкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з 1 жовтня планують замінити або ліквідувати всі маломірні маршрутні "таксі" в місті.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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Надежда Вера
Надежда Вера
Людина доказує справами, що вона на своєму місці
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Очень хорошо, давно пора. если бы маршрутные такси были именно такси, где только сидячие места, то тогда -ДА! но они были как городские автобусы, что иногда чтобы выйти пол маршрутки выходило.
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