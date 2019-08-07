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У Дніпрі маршрутки замінять на комфортні автобуси: названі терміни

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У Дніпрі з 1 жовтня планують замінити або ліквідувати всі маломірні маршрутні "таксі" в місті.

За словами заступника мера Михайла Лисенка, маршрутки знаходяться в сумному стані, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

"За завданням мера мені доручили привести в нормальний стан всі маршрути міста. Той рухомий склад, який зараз існує, не витримує ніякої критики. Всі бачать, в якому стані вони знаходяться, і скільки людей в них їздить", – розповів Лисенко.

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Нові автобуси

Нові автобуси

Інтер Авто-Трейдинг

Тому в мерії прийняли рішення почати з 1 жовтня 2019 року планову заміну всього рухомого складу приватних підрядників.

"Перш за все, ми почнемо з об'єднання деяких маршрутів, також приберемо дублюючі, які не можуть ефективно надавати послуги населенню", – зазначив заступник мера.

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Михайло Лисенко

Михайло Лисенко

Він додав, що на нові маршрути вийдуть автобуси першого класу з кондиціонерами і 2-3 виходами.

Замінити всі маломірні маршрутки в місті планують за 2–2,5 роки.

Також Михайло Лисенко закликав інвесторів і підприємців, які бажають взяти участь в транспортних перевезеннях в Дніпрі і мають автобуси першого класу, звертатися до заступника мера особисто по телефону його приймальні в міськраді - 745-34-40.

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Заступник мера наголосив, що всі нові автобуси будуть прибирати клінінгові компанії.

За його словами, найближчим часом підняття вартості проїзду в маршрутках не розглядатимуть.

"Ми не будемо випускати на маршрути автобуси, які не відповідають нашим вимогам. Заміна на нові буде відбуватися планово і поступово", – сказав Лисенко.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро маршрутка
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