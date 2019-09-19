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19 вересня • оновлено в 09:37
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У Дніпрі скасують дві популярні маршрутки

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Рішення про ліквідацію маршруток №62 та №19 планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться й іншого транспорту.

Перший маршрут ліквідують в рамках операції "Смерть маршруткам". Другий - так як він повністю покриває тролейбусний маршрут №10 і автобус №134. Про це повідомив завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що в день ліквідації 62 маршруту маршрут №88 перейде на обслуговування 12 автобусами першого класу. А на 120 маршруті додадуть ще кілька великих автобусів. Тролейбуси №17 і 12, які їдуть за цими ж напрямками планують зміцнити знизивши інтервали руху.

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"За 19 логіка схожа. На поточний момент цей маршрут повністю покриває тролейбусний маршрут 10 і на 100% дублює автобусний 134. Автобусний буде укріплений в момент скасування маршруту 19, тролейбусний найближчим часом. Нагадаю, що згідно результатів перевірки маршрут № 19 є гіршим в місті і за відведений час істотних зрушень у нього немає ", - написав Васючков.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі військкомати ведуть полювання на призовників прямо на вулицях. Люди у військовій формі зупиняють молодих хлопців, перевіряють у них документи і вручають порядку.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
маршрутка
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