У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого стосується

У середу, 25 березня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 19:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі УНН

Води не буде за наступними адресами:

Донецьке шосе, 1, 3, 7, 9, 9А, 11, 15;

Донецьке шосе, 5 (котельня)

вул. Володимира Висоцького, 2, 4;

вул. Замполіта Бєляєва, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22;

вул. Замполіта Бєляєва, 2 (середня загальноосвітня школа № 142);

вул. Замполіта Бєляєва, 6 (дитячий садок № 348);

вул. Замполіта Бєляєва, 16А (котельня).

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в середу, 25 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.

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