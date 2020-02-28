У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 28 лютого, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Одесская жизнь
Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Міцкевича, 3-25, 2-22;
вул. Костюшка, 1-25, 2-28;
вул. Ніжинська, 3-41, 2-36;
вул. Омська, 13, 15;
вул. Велика Діївська, 265, 265А;
вул. Вільямса, 90.
Шевченківський район:
вул. Заміська, 7-47, 6-88;
вул. Симона Петлюри, 2-4, 1-7;
вул. Дегтярьова, 20-36;
вул. Курганська, 31-49;
ж/м Тополя-3, 30, 31А, 31Б, 31;
вул. Панікахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119г;
Запорізьке шосе, 82, 88, 98Б;
вул. Наукова, 41, 68;
вул. Кониського, 78-154, 107-193;
вул. Куп'янська, 2-54, 5-47.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.
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