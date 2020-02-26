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26 лютого • оновлено в 09:06
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У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

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У середу, 26 лютого, на кількох вулицях Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 26 лютого

У Дніпрі відключать світло 26 лютого

Вгороде

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Казакова, 1а;

  • пр. Гагаріна, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

  • вул. Заміська, 7 - 47, 6 - 88;

  • вул. Петлюри, 2 - 4, 1 - 7;

  • вул. Дегтярьова, 20 - 36;

  • вул. Курганівська, 31 - 49.

Чечелівський район:

  • вул. Доменна, 1 - 71, 4 - 70;

  • вул. Ізюмська, 82, 84, 90, 94;

  • вул. Манесманівська, 15 - 69, 20 - 68;

  • вул. Силова, 1 - 75, 2 - 78;

  • вул. Шляхівська, 20;

  • вул. Балістична, 7 - 15, 26 - 32;

  • туп. Чухновського, 39;

  • вул. Басейна, 85, 87;

  • вул. Амбулаторна, 3 - 15, 4 - 44;

  • с. Промінь, 1 - 5, 2 - 16.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрика потім перепродувалася за ринковими цінами підприємствам промисловості.

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Україна Дніпро
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