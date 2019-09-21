У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

У понеділок, 23 вересня, в п'яти районах Дніпра тимчасово може бути відсутнє електропостачання.
Як повідомляють в ДТЕК Дніпровські електромережі, відключення пов'язано з роботами по плановому обслуговуванню електромереж.
В 5-ти районах Дніпра в понеділок не буде світла (ілюстрація)
prm.ua
Зокрема, відключення світла планується за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
пров. Балканський;
вул. Інгульська, 113 - 147, 254 - 312;
вул. Передова, 427;
Новокодацький район
вул. Пушкіна, 1 - 93, 2 - 92;
пров. Пушкіна, 1 - 27;
вул. Академіка Павлова, 29;
вул. Айдарівська, 1 - 81, 2 - 68;
вул. Лісова, 30а, 34 - 114;
пров. Лісовий, 1 - 9, 2 - 12;
Самарський район
вул. Молодогвардійська, 1, 32;
вул. Любленська, 6;
ТОВ "Генезис-Україна Інженеринг";
ТОВ "Синтез";
ПрАТ "Київстар";
ПрАТ "ДКПК";
ПП Яківець О.І .;
Соборний район
просп. Праці, 16, 16м;
вул. Стартова, 11а, 11д, 11ж;
вул. Трудових резервів, 7;
Чечелівський район
вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;
вул. Аптекарська балка, 1 - 145, 30 - 116;
пров. Токарний, 1 - 41, 2 - 20;
вул. Поточна, 1, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;
вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;
вул. Новошкільна, 115.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. На території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека
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