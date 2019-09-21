У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

У понеділок, 23 вересня, в п'яти районах Дніпра тимчасово може бути відсутнє електропостачання.

Як повідомляють в ДТЕК Дніпровські електромережі, відключення пов'язано з роботами по плановому обслуговуванню електромереж.

В 5-ти районах Дніпра в понеділок не буде світла (ілюстрація) prm.ua

Зокрема, відключення світла планується за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

пров. Балканський;

вул. Інгульська, 113 - 147, 254 - 312;

вул. Передова, 427;

Новокодацький район

вул. Пушкіна, 1 - 93, 2 - 92;

пров. Пушкіна, 1 - 27;

вул. Академіка Павлова, 29;

вул. Айдарівська, 1 - 81, 2 - 68;

вул. Лісова, 30а, 34 - 114;

пров. Лісовий, 1 - 9, 2 - 12;

Самарський район

вул. Молодогвардійська, 1, 32;

вул. Любленська, 6;

ТОВ "Генезис-Україна Інженеринг";

ТОВ "Синтез";

ПрАТ "Київстар";

ПрАТ "ДКПК";

ПП Яківець О.І .;

Соборний район

просп. Праці, 16, 16м;

вул. Стартова, 11а, 11д, 11ж;

вул. Трудових резервів, 7;

Чечелівський район

вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;

вул. Аптекарська балка, 1 - 145, 30 - 116;

пров. Токарний, 1 - 41, 2 - 20;

вул. Поточна, 1, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;

вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;

вул. Новошкільна, 115.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. На території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека

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