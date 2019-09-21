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21 вересня • оновлено в 13:14
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У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

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У понеділок, 23 вересня, в п'яти районах Дніпра тимчасово може бути відсутнє електропостачання.

Як повідомляють в ДТЕК Дніпровські електромережі, відключення пов'язано з роботами по плановому обслуговуванню електромереж.

В 5-ти районах Дніпра в понеділок не буде світла (ілюстрація)

В 5-ти районах Дніпра в понеділок не буде світла (ілюстрація)

prm.ua

Зокрема, відключення світла планується за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

  • пров. Балканський;

  • вул. Інгульська, 113 - 147, 254 - 312;

  • вул. Передова, 427;

Новокодацький район

  • вул. Пушкіна, 1 - 93, 2 - 92;

  • пров. Пушкіна, 1 - 27;

  • вул. Академіка Павлова, 29;

  • вул. Айдарівська, 1 - 81, 2 - 68;

  • вул. Лісова, 30а, 34 - 114;

  • пров. Лісовий, 1 - 9, 2 - 12;

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Самарський район

  • вул. Молодогвардійська, 1, 32;

  • вул. Любленська, 6;

  • ТОВ "Генезис-Україна Інженеринг";

  • ТОВ "Синтез";

  • ПрАТ "Київстар";

  • ПрАТ "ДКПК";

  • ПП Яківець О.І .;

Соборний район

  • просп. Праці, 16, 16м;

  • вул. Стартова, 11а, 11д, 11ж;

  • вул. Трудових резервів, 7;

Чечелівський район

  • вул. Васильківська, 1 - 21, 2 - 16;

  • вул. Аптекарська балка, 1 - 145, 30 - 116;

  • пров. Токарний, 1 - 41, 2 - 20;

  • вул. Поточна, 1, 2 - 80, 33 - 37, 55 - 115;

  • вул. Соснова, 1 - 71, 2 - 46;

  • вул. Новошкільна, 115.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. На території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ ДТЕК Мережі
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