У Дніпрі капітально ремонтують теплові мережі: міняють труби, які прослужили 70 років.

У міжопалювальний період Дніпро активно готується до зими. Так, від вулиці Караваєва до проспекту Івана Мазепи проводиться капітальний ремонт теплових мереж.

У Дніпрі капітально ремонтують теплові мережі: міняють труби, які прослужили 70 років

21 липня роботи йдуть в самому розпалі: працівники теплопостачального підприємства виконують заміну трубопроводів опалення від котельні по проспекту Івана Мазепи, 47 до житлових будинків по вулиці Сидоренка 1,3,5 і по вулиці Караваєва, 62. Також аналогічні роботи проводяться від котельні по вулиці Караваєва, 13А до проспекту Івана Мазепи, 21.

У Дніпрі капітально ремонтують теплові мережі: міняють труби, які прослужили 70 років

Завдяки таким роботам надання послуг з постачання теплової енергії в житлові будинки відбуватиметься на більш високому рівні.

Як поділилася мешканка будинку №3 по вулиці Сидоренко, Анна, труби у дворі змінюють вперше за 70 років:

"Я живу тут з народження і на моїй пам'яті таке вперше за 70 років! Усі ці роки в нашому будинку було холодно в зимовий період, часто були пориви і ми сиділи взагалі без опалення по кілька днів, тому ми раді і вдячні меру Дніпра Борису Філатову ".

У Дніпрі капітально ремонтують теплові мережі: міняють труби, які прослужили 70 років

І навіть до тимчасових незручностей мешканці ставляться з розумінням.

"У нас перед під'їздом була клумба, її довелося зруйнувати через робіт у дворі. Але нас це не засмутило, - розповідає Віра, сусідка Анни. - Квіти ми висадимо нові, навіть ще краще, зате взимку в квартирі буде тепло".

У Дніпрі капітально ремонтують теплові мережі: міняють труби, які прослужили 70 років

Усього на даних ділянках в Новокодакському районі замінять понад 800 погонних метрів труб з заміною теплової ізоляції. Жителі будинків раді: тепер в їхніх стінах буде тепло цілий рік, а не тільки влітку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов оголосив про створення "монобільшості" в міськраді Дніпра.