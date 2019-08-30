У Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду: подробиці

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 23 серпня схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі.

В даний час проводиться відкрите обговорення проекту, передає пресслужба НКРЕКП.

У Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду

Згідно з проектом документа, змін тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.

Зокрема, вартість водопостачання та водовідведення для споживачів послуг "Дніпроводоканалу", які є господарськими суб'єктами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, складе 3,78 і 2,99 гривень за кубометр відповідно (нинішні тарифи - 3,59 і 2,83 гривень за кубометр) без урахування ПДВ.

Тарифи на водопостачання і водооотведеніе для всіх інших споживачів складуть 8,98 і 6,10 гривень за кубометр відповідно (нинішні тарифи - 8,40 і 5,65 гривень за кубометр) також без урахування ПДВ.

Регулятор пояснює необхідність підвищення тарифів зростанням витрат на оплату праці в сфері водопостачання та водовідведення на 17,02% і 17,09% відповідно при збереженні обсягів реалізації послуг.

Нинішні тарифи були встановлені постановою НКРЕКУ №1004 від 11 червня поточного року.

Текст проекту "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 16 червня 2016 №1141" опублікований на сайті відомства. Зауваження та пропозиції по ньому від фізичних та юридичних осіб приймаються до 2 вересня в письмовому вигляді на поштову адресу відомства або на електронну пошту deptaryfvoda@nerc.gov.ua.

Також 4 вересня в Управління НКРЕКП у Дніпропетровській області пройде відкрите обговорення проекту.

Крім того, регулятор має намір встановити нові тарифи для підприємств "Аульський водовід", "Міськводоканал" Кам'янської міськради, "Дніпро-Західний Донбас", "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" та ще низки підприємств в інших областях країни.

Раніше OBOZREVATEL писав, що напередодні першого засідання нового складу парламенту народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус заявив, що в Україні у вересні знизяться ціни на електроенергію для промислових споживачів. При цьому для простих українців тарифи залишаться колишніми. Тенденція на зниження вартості газу, яка спостерігалася останні чотири місяці, може зупинитися.

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