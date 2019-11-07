У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У п'ятницю, 8 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 8 листопада Одесская Жизнь

Світла не буде за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Трансформаторна, 1;

вул. Таганрозька, 22 - 86, 77 - 217;

вул. Чайковського, 1 - 101, 2 - 106;

пров. Таганрозький, 10 - 16, 19 - 23;

тупик Чайковський, 2 - 24;

вул. Любарського, 105 - 118;

вул. Стрілочна, 13 - 33.

Індустріальний район:

вул. Софії Ковалевської, 67, 69, 71, 71а, 73;

вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 67, 90;

вул. Поштова, 77 - 135, 110 - 74, 112 - 144;

вул. Змагання, 113а - 185, 114 - 170;

вул. Льоні Голікова, 30 - 96, 33 - 101;

вул. Амурська, 115а - 189, 120 - 192;

вул. Травнева, 122 - 144, 146 - 158;

вул. Мелітопольська, 28а - 96, 31 - 99;

вул. Кузбаська, 41 - 118.

Соборний район:

просп. Героїв, 23, 25, 27, 27а, 27д;

бул. Слави, 3.

Новокодацький район:

вул. Кедрова, 1 - 43, 2 - 34, 19;

вул. Поліська, 1 - 19, 2 - 20, 21, 22, 23, 24, 31;

вул. Мукачева, 53 - 89, 78 - 154, 89 - 119;

вул. Очаківська, 2 - 20, 3 - 39;

уд. Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

вул. Абая, 2 - 8, 40 - 52, 45 - 65;

пров. Білоруський, 1 - 23, 12 - 26;

вул. Овражна, 1 - 59, 14 - 48;

вул. Зоряна, 1 - 65, 2 - 66;

вул. Товариська, 1 3, 2 - 6, 25, 30 - 32;

вул. Варязька, 1 - 13, 2 - 20;

вул. Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

вул. Івана Вишенського, 1 - 21, 2 - 18;

вул. Дружби, 1 - 7, 2 - 20;

вул. Герцена, 1а - 23, 4 - 24;

вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60 - 70, 78, 51 - 115;

вул. Миколи Садовського, 2;

вул. Десняка, 1;

вул. Геологічна, 2а;

вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56, 36 - 40, 58 - 72;

вул. Криштофа Косинського, 1, 3;

пров. Вагнера, 1 - 21, 2 - 22.

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