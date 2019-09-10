У Дніпрі гряде масштабне відключення світла: названі адреси

У Дніпрі 11 вересня в чотирьох районах відключать електрику.

Відключення пов'язане з плановими роботами на електромережі. Про це повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 11 вересня Catspro.com

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

• вул. Січових Стрільців, 3а, 4а, 4-8, 5, 7, 9;

• вул. Святослава Хороброго, 26;

• вул. Шевченка, 59, 30, 34, 36, 38, 53, 55;

• вул. Виконкомівська, 6, 8, 10-12;

• вул. Старокозацька, 4в, 6, 8, 4б.

• вул. Василя Кука, 41-73, 40-56а;

• пров. Семена Скляренка;

• пров. Привабливий;

• вул. Антона Синявського, 172-234д;

• вул. Семена Скляренка;

• вул. Гомоненко, 71-103; 86-108;

• вул. Курако;

• вул. Маковського, 6, 8; 83-93;

• пров. Ювілейний, 2-8, 1-9;

• 1-й пров. Яворницького, 2-10, 1-9

Амур-Нижньодніпровський район:

• вул. Броварська, 2-38, 1-37;

• вул. Вологодська, 11-21, 12-30;

• вул. Далекосхідна, 1-43;

• вул. Єнісейська, 1/2, 37, 2-40

Індустріальний район:

• вул. Батумська, 2

• Донецьке шосе, 1п, 2д;

• Донецьке шосе, 7, 7а;

• Донецьке шосе, 2а, 2б, 2в, 6, 10, 12;

• вул. Дементьєва, 1, 2, 3, 4

Соборний район:

• площа Соборна, 16, 4, 2а, 2к;

• вул. Володимира Винниченка, 8

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хочуть підвищити тарифи на воду. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Згідно з проектом документа, зміни тарифів варто очікувати споживачам "Дніпроводоканалу" і ряду інших підприємств.

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