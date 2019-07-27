У Дніпрі евакуювали машину Бориса Філатова: відео

Сьогодні, 27 липня, в Дніпрі на Катеринославському бульварі евакуювали Мерседес міського голови Дніпра Бориса Філатова з номером АЕ1289НА.

У Дніпрі евакуювали авто Філатова Politeka

У Дніпрі евакуювали авто Філатова скріншот

Автомобіль забрали на штрафмайданчик за порушення правил парковки: авто стояло на пішохідному переході.

У Дніпрі евакуювали авто Філатова Дніпро Час

Як видно на відео, що з'явилося в одній з соцмереж, співробітнику інспекції з паркування повідомляють, що машина належить меру Дніпра, на що інспектор відповідає, що йому все одно, адже правила одні для всіх.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві евакуювали ТРЦ друга Путіна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся