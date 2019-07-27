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У Дніпрі евакуювали машину Бориса Філатова: відео

2.2т Читати матеріал російською

Сьогодні, 27 липня, в Дніпрі на Катеринославському бульварі евакуювали Мерседес міського голови Дніпра Бориса Філатова з номером АЕ1289НА.

У Дніпрі евакуювали авто Філатова

У Дніпрі евакуювали авто Філатова

Politeka

Новини
Боротьба з порушниками на дорогах: у Києві почали масово евакуйовувати авто
У Дніпрі евакуювали авто Філатова

У Дніпрі евакуювали авто Філатова

скріншот

Автомобіль забрали на штрафмайданчик за порушення правил парковки: авто стояло на пішохідному переході.

У Дніпрі евакуювали авто Філатова

У Дніпрі евакуювали авто Філатова

Дніпро Час

Як видно на відео, що з'явилося в одній з соцмереж, співробітнику інспекції з паркування повідомляють, що машина належить меру Дніпра, на що інспектор відповідає, що йому все одно, адже правила одні для всіх.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві евакуювали ТРЦ друга Путіна.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Автомобіль Филатов
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Здорово. Значит еще не все потеряно в нашей стране.
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