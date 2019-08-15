У Дніпрі дівчина 40 хвилин лежала в фонтані: фото і подробиці

На Катеринославському бульварі в Дніпрі відбувся перформанс місцевої художниці Олени Загребельної під назвою "Роза".

На очах у перехожих дівчина в яскравій червоній сукні лягла прямо посеред фонтану на бульварі і пролежала там близько 40 хвилин, передає OBOZREVATEL.

Художниця з Дніпра влаштувала незвичайний перформанс

"Як жінка-художник я відчуваю себе щодо тіла міста зрізаною трояндою, яку поклали у ванну відлежуватися, тому що коли я хочу зробити щось істотне, у мене немає землі під ногами, у мене немає коренів, у мене немає шипів, тому що коли вони у мене з'являються, всі говорять: "Чому ти не робиш щось красиве, чому ти не малюєш квіточки?" Я відчуваю себе так. І питання – чому я так себе відчуваю, що можна зробити, щоб змінити ситуацію, і треба змінювати ситуацію чи ні? " – поділилася художниця своїми думками.

Вона підкреслила, що не виступає проти чого-небудь, а за допомогою перформансу хоче підняти важливі для неї питання.

На очах у перехожих дівчина лягла в фонтан

Художниця вирішила передати свої думки і почуття за допомогою мови тіла

Дніпрянка поділилася, що як художник вона відчуває себе квіткою без коренів

Вода у фонтані була досить холодною, але дівчину це не зупинило

Перехожі переважно сприйняли виставу позитивно, проте сенс вловили далеко не всі.

Художниця повідомила, що дійство на Катеринославському бульварі – перша частина з серії перформансів. Ще дві вистави будуть присвячені думкам художника і глибшому розумінню жіночої природи. Вони будуть представлені на фестивалі сучасної культури "DniPro ГогольFest", який пройде 27-29 вересня.

Дійство на Катеринославському бульварі - перший із серії тематичних вистав

Багато хто підходив і фотографував те, що відбувається

Решта постановок Олена Загребельна планує представити на фестивалі сучасної культури "DniPro ГогольFest"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в сквері Героїв в Дніпрі встановили інсталяцію у вигляді силуетів розстріляних людей. Будь-які підписи поруч з фігурами відсутні.

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