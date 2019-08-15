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У Дніпрі дівчина 40 хвилин лежала в фонтані: фото і подробиці

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На Катеринославському бульварі в Дніпрі відбувся перформанс місцевої художниці Олени Загребельної під назвою "Роза".

На очах у перехожих дівчина в яскравій червоній сукні лягла прямо посеред фонтану на бульварі і пролежала там близько 40 хвилин, передає OBOZREVATEL.

Художниця з Дніпра влаштувала незвичайний перформанс

Художниця з Дніпра влаштувала незвичайний перформанс

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"Як жінка-художник я відчуваю себе щодо тіла міста зрізаною трояндою, яку поклали у ванну відлежуватися, тому що коли я хочу зробити щось істотне, у мене немає землі під ногами, у мене немає коренів, у мене немає шипів, тому що коли вони у мене з'являються, всі говорять: "Чому ти не робиш щось красиве, чому ти не малюєш квіточки?" Я відчуваю себе так. І питання – чому я так себе відчуваю, що можна зробити, щоб змінити ситуацію, і треба змінювати ситуацію чи ні? " – поділилася художниця своїми думками.

Вона підкреслила, що не виступає проти чого-небудь, а за допомогою перформансу хоче підняти важливі для неї питання.

На очах у перехожих дівчина лягла в фонтан

На очах у перехожих дівчина лягла в фонтан

Художниця вирішила передати свої думки і почуття за допомогою мови тіла

Художниця вирішила передати свої думки і почуття за допомогою мови тіла

Дніпрянка поділилася, що як художник вона відчуває себе квіткою без коренів

Дніпрянка поділилася, що як художник вона відчуває себе квіткою без коренів

Вода у фонтані була досить холодною, але дівчину це не зупинило

Вода у фонтані була досить холодною, але дівчину це не зупинило

Перехожі переважно сприйняли виставу позитивно, проте сенс вловили далеко не всі.

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Художниця повідомила, що дійство на Катеринославському бульварі – перша частина з серії перформансів. Ще дві вистави будуть присвячені думкам художника і глибшому розумінню жіночої природи. Вони будуть представлені на фестивалі сучасної культури "DniPro ГогольFest", який пройде 27-29 вересня.

Дійство на Катеринославському бульварі - перший із серії тематичних вистав

Дійство на Катеринославському бульварі - перший із серії тематичних вистав

Багато хто підходив і фотографував те, що відбувається

Багато хто підходив і фотографував те, що відбувається

Решта постановок Олена Загребельна планує представити на фестивалі сучасної культури "DniPro ГогольFest"

Решта постановок Олена Загребельна планує представити на фестивалі сучасної культури "DniPro ГогольFest"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в сквері Героїв в Дніпрі встановили інсталяцію у вигляді силуетів розстріляних людей. Будь-які підписи поруч з фігурами відсутні.

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Україна Дніпро
Теги
місто Фестиваль
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