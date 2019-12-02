У Дніпрі чоловік влаштував забіг через 8-смуговий проспект: шокуюче відео

Один з водіїв оприлюднив відеозапис, на якому видно, як необережний пішохід перетинає Слобожанський проспект у Дніпрі в недозволеному місці.

Чоловік перебігав небезпечний восьмисмуговий проспект прямо перед машинами, передають в групі "Дніпро оперативний" в Facebook.

На відео потрапив горе-пішохід в Дніпрі (ілюстрація) lifeglobe.net

"Шалений пішохід переходить через 8-смуговий проспект Слобожанський. На якому є безліч обладнаних пішохідних переходів. Чоловік мчить прямо перед стартуючими авто", – сказано в повідомленні.

Адміністратори опублікували відеозапис, наданий Вікторією Артеменко.

Підписники групи вкрай негативно відреагували на відеозапис і запропонували ввести високий штраф для безвідповідальних пішоходів.

"І відразу б штраф, тисяч на 10. Буде потім і в чистому полі переходи шукати", – написала одна з користувачок Facebook.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явився відеозапис моменту ДТП на вулиці Чернишевського в Дніпрі, в якому постраждав 13-річний хлопець. На відеозаписі видно, що підліток переходив дорогу по пішохідному переходу і на зелений сигнал світлофору, коли його збив Daewoo Lanos.

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