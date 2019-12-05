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5 грудня • оновлено в 14:53
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Аліна Рашевська

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці. Фото

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У Дніпрі 5 грудня нетверезий пасажир влаштував погром в маршрутці.

Інцидент стався на маршруті №136. Про це повідомили в Facebook-групі "Громадський транспорт Дніпра".

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

Facebook-група "Громадський транспорт Дніпра"

Новини
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Як стало відомо, водій маршрутки проігнорував вимогу пасажира зупинити транспортний засіб у непризначеному місці. Нетверезого чоловіка висадили на найближчій зупинці. Чоловіка це не на жарт розлютило і він почав трощити скло.

"Виникає резонне питання про яку якість обслуговування може йти мова, якщо ми самі байдуже ставимося до громадського транспорту? Я розумію, що під постом з'явиться тонна негативних коментарів про "погану роботу маршруту", про "жахливий стан маршруток", про "хамську поведінку водіїв" і так далі, але давайте не будемо уподібнюватися подібним персонажам", - звернулася до дніпрян авторка публікації.

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

Facebook-група "Громадський транспорт Дніпра"

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

Facebook-група "Громадський транспорт Дніпра"

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

У Дніпрі чоловік влаштував п'яний дебош в маршрутці

Facebook-група "Громадський транспорт Дніпра"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловіка застукали за демонстрацією статевого органу своїй трирічній дочці. Містятнин знаходився в стані алкогольного сп'яніння. У ситуацію вчасно втрутилася поліція.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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