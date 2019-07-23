Три великі райони Дніпра залишаться без світла 24 липня: список адрес

У Дніпрі 24 липня в деяких районах міста відключать світло.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт і обслуговуванням контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Пушкинская

Адреси, за якими не буде електрики:

Новокодацький район:

вул. Велика Дієвська, 32, 34, 36;

вул. Максима Дія, 19, 21.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Казахстанська, 197-261,214-264;

вул. Читинська, 45-89, 68-150;

вул. Мінусинська, 253-339, 304-362;

вул. Обласна, 53-85, 99, 50-78;

вул. Моторна, 70-112;

вул. Бережна, 30-46, 55а-83.

Самарський район:

вул. Автодорожня 27-31,28-36;

вул. Керамічна 17а-21,32-40-38;

вул. Відпочинку 80-120,75,91-131;

вул. 25 партз'їзду 33/2;

вул. Романовського 33-57,61-75,36-78-80;

вул. Сєвєродонецька 7.

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