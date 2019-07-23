Три великі райони Дніпра залишаться без світла 24 липня: список адрес

У Дніпрі 24 липня в деяких районах міста відключать світло.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт і обслуговуванням контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Пушкинская
Адреси, за якими не буде електрики:
Новокодацький район:
вул. Велика Дієвська, 32, 34, 36;
вул. Максима Дія, 19, 21.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Казахстанська, 197-261,214-264;
вул. Читинська, 45-89, 68-150;
вул. Мінусинська, 253-339, 304-362;
вул. Обласна, 53-85, 99, 50-78;
вул. Моторна, 70-112;
вул. Бережна, 30-46, 55а-83.
Самарський район:
вул. Автодорожня 27-31,28-36;
вул. Керамічна 17а-21,32-40-38;
вул. Відпочинку 80-120,75,91-131;
вул. 25 партз'їзду 33/2;
вул. Романовського 33-57,61-75,36-78-80;
вул. Сєвєродонецька 7.
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