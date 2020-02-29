Територію Дніпропетровської області покриють високошвидкісним 4G інтернетом

У Дніпропетровській області у 2022 році зв'язок нового покоління з'явиться в більшості населених пунктів, а до листопада 2024 року 4G покриттям планують забезпечити 95% території країни.

Три найбільші оператори мобільного зв'язку України Vodafone, Kyivstar і Lifecell отримали дозвіл на дострокове впровадження зв'язку 4G в діапазоні частот до 1 ГГц. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нові ліцензії вступають в силу з липня 2020 року і будуть діяти від п'яти до 20 років. Обласні чиновники збираються активно сприяти появі високошвидкісного інтернет-з'єднання на всій території Дніпропетровщини.

4G Економічна правда

Перераспеделеніе частот необхідно для того, щоб використовувати наявне обладнання. Завдяки цьому процес впровадження 4G займе менше часу.

"Очікується, що вже через 2 роки мобільний зв'язок четвертого покоління буде в кожному населеному пункті з чисельністю більше 2 тисяч жителів", - повідомила начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської ОДА Тетяна Шаповалова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає заходи по поліпшенню доступу до мобільного інтернету. Указ підписаний для забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу в інтернет.

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