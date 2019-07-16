Тепер проїдеш: в Дніпрі відкрили рух по Кайдацького мосту

Сьогодні, 16-го липня, в Дніпрі після ремонту відкрили обидві смуги Кайдацького мосту.

Роботи проходили на правій смузі у напрямку до правого берега. Про це повідомляє "Інформатор".

Ремонт Кайдацького мосту Информатор

Протягом тижня рух було доступно тільки по лівій смузі. За цей час на ділянці перед заїздом з правого берега оновили асфальт.

Відкрили Кайдацький міст Информатор

На даний момент рух на мосту стабілізувався.

Ремонт моста в Дніпрі Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі повністю перекриють Центральний міст.

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