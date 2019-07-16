Тепер проїдеш: в Дніпрі відкрили рух по Кайдацького мосту

Сьогодні, 16-го липня, в Дніпрі після ремонту відкрили обидві смуги Кайдацького мосту.
Роботи проходили на правій смузі у напрямку до правого берега. Про це повідомляє "Інформатор".
Ремонт Кайдацького мосту
Информатор
Протягом тижня рух було доступно тільки по лівій смузі. За цей час на ділянці перед заїздом з правого берега оновили асфальт.
Відкрили Кайдацький міст
Информатор
На даний момент рух на мосту стабілізувався.
Ремонт моста в Дніпрі
Информатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі повністю перекриють Центральний міст.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал