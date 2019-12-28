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28 грудня • оновлено в 10:08
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Софія Ковнір

Стало відомо, як буде працювати транспорт в Дніпрі в новорічну ніч: схема

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Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" опублікувало схему роботи транспорту в новорічну ніч.

Так, трамваї і тролейбуси будуть ходити всю ніч, але в певний час, повідомили в пресслужбі КП "Дніпровський електротранспорт".

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Електротранспорт Дніпра

Електротранспорт Дніпра

Твіттер

Схема роботи електротранспорту:

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи

Схема роботи

Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі під Новий рік сталася природна аномалія.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
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