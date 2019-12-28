Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" опублікувало схему роботи транспорту в новорічну ніч.

Так, трамваї і тролейбуси будуть ходити всю ніч, але в певний час, повідомили в пресслужбі КП "Дніпровський електротранспорт".

Електротранспорт Дніпра Твіттер

Схема роботи електротранспорту:

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Схема роботи Пресслужба КП "Дніпровський електротранспорт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі під Новий рік сталася природна аномалія.

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