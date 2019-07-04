ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

388Читати матеріал російською

У Дніпрі з 3 серпня можливе подорожчання вартості проїзду в метрополітені та електротранспорті.

Основні поточні витрати для електротранспорту - це заробітна плата працівників і витрати на електроенергію, повідомив Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Новини
Не наїздишся: в метро та електротранспорті Дніпра підвищать ціни на проїзд

"Для подорожчання проїзду є кілька причин: підвищення мінімальної зарплати і вартості на електроенергію. Зараз на електроенергію йде близько 10 млн гривень в місяць. З підвищенням тарифу, на це потрібно буде витрачати додаткові 3 млн", – розповів Маковцев.

Електротранспорт Дніпра

Електротранспорт Дніпра

Днепр Час

Тепер рішення має прийняти виконавчий комітет міської ради: найближчим часом вони повинні проголосувати за проект рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців грабують на кожній поїздці в метро.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаДніпро
Тег
трамвай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel