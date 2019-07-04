Стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті

У Дніпрі з 3 серпня можливе подорожчання вартості проїзду в метрополітені та електротранспорті.

Основні поточні витрати для електротранспорту - це заробітна плата працівників і витрати на електроенергію, повідомив Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

"Для подорожчання проїзду є кілька причин: підвищення мінімальної зарплати і вартості на електроенергію. Зараз на електроенергію йде близько 10 млн гривень в місяць. З підвищенням тарифу, на це потрібно буде витрачати додаткові 3 млн", – розповів Маковцев.

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Тепер рішення має прийняти виконавчий комітет міської ради: найближчим часом вони повинні проголосувати за проект рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців грабують на кожній поїздці в метро.

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