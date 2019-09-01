Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Спека і загроза пожеж: прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

307 Читати матеріал російською

У Дніпрі та на території області 2 серпня буде зберігатися надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У місті очікується суха і спекотна погода, передає Український гідрометцентр.

У понеділок в Дніпрі буде сухо і жарко

У понеділок в Дніпрі буде сухо і жарко

Українська правда

Зокрема, 2 і 3 вересня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 14-18, вдень 29-31.

Погода у Дніпропетровській області на 2 вересня

Погода у Дніпропетровській області на 2 вересня

Український гідрометцентр

Новини
Гасили перехожі: в Дніпрі спалахнула пожежа на ринку

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Сокіл Івано-Франківської області 31 серпня сталася пожежа в дитячому таборі, загинув один підліток. Слідчі, які працюють на місці пожежі в лікувально-оздоровчому комплексі, схиляються до версії, що пожежа могла статися через коротке замикання в електромережі. Загибель на пожежі підлітка, швидше за все, сталася внаслідок ураження електрострумом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...