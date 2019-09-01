Спека і загроза пожеж: прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

У Дніпрі та на території області 2 серпня буде зберігатися надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У місті очікується суха і спекотна погода, передає Український гідрометцентр.

У понеділок в Дніпрі буде сухо і жарко Українська правда

Зокрема, 2 і 3 вересня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 14-18, вдень 29-31.

Погода у Дніпропетровській області на 2 вересня Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Сокіл Івано-Франківської області 31 серпня сталася пожежа в дитячому таборі, загинув один підліток. Слідчі, які працюють на місці пожежі в лікувально-оздоровчому комплексі, схиляються до версії, що пожежа могла статися через коротке замикання в електромережі. Загибель на пожежі підлітка, швидше за все, сталася внаслідок ураження електрострумом.

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